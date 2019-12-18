شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي.. وعودة متولي ومعلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الإسماعيلي، المقرر إقامته غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي، مدافع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ لقاء السوبر أمام الزمالك، بالإضافة إلى تواجد التونسي على معلول، الظهير الأيسر للفريق، بعد تعافيه من إصابته في العضلة الضامة، كما تأكد غياب رمضان صبحي وأحمد فتحي للإصابة، وعمرو السولية لإصابته بنزلة برد، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين لأسباب فنية.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي «قفشة» وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.