شكرا لقرائتكم خبر عن «البنا» حكمًا لمباراة الإسماعيلى والأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة الإسماعيلي مع الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختارت اللجنة محمود البنا حكمًا للمباراة، ويعاونه سمير جمال وهاني خيري، ومحمد سلامة حكمًا رابعًا.