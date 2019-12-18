شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يبدأ مرحلة التدريب بالكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريبات الكرة، بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها بقطع في وتر أكيلس.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام جنش بخوض تدريبات منفردة اليوم في الملعب، تحت إشراف عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى.

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وظهر «جنش» للمرة الأولى في تدريبات الكرة منذ شهر يونيو الماضي، بعد تعرضه للإصابة في تدريبات المنتخب المصري، وخضوعه لعملية وتر أكيلس في ألمانيا ثم الخضوع لفترة تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك.

ويخضع «جنش» لفترة تدريب منفرد بالكرة تحت قيادة مدربه، من أجل تجهيزه خلال أيام للمشاركة في تدريبات الحراس بشكل طبيعي بعد الانتهاء من البرنامج الخاص به.

وأدى جنش فقرات التعامل مع التسديدات والارتقاء عاليا وسرعة رد الفعل والمرونة الجسدية في التعامل مع الكرة.

وحرص عمرو عبدالسلام على منح جنش تعليمات فنية مستمرة خلال المران من أجل تنفيذ التدريبات بالشكل الأمثل.