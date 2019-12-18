شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة في واقعة هروب 4 ناشئين من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المصدر أن سعيد الهوا هرب من النادي بداية الموسم الجاري، بينما هرب أسامة الجزار عقب انطلاق الموسم ، فيما هرب مصطفي فريد شوقي من شهر، فيما هرب رضا العميد من 10 أيام ، وواقعة الهروب الأخيرة هي التي فجرت الأزمة داخل القطاع.
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