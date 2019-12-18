شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة في واقعة هروب 4 ناشئين من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل قطاع الناشئين بالزمالك عن حقيقة هروب 4 ناشئين من مواليد 2001 ، رغم قيدهم في صفوف الفريق وكانوا من القوام الأساسي لفريق 2001.

وعلي الرغم من أن أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أكد أن اللاعبين الأربعة لم يكونوا من ضمن القوام الأساسي للفريق وغير مقيدين، إلا أن مصدر داخل القطاع أكد ان الأربعة لاعبين هربوا علي فترات مختلفة منذ بداية الموسم، وليس هروب جماعي معا في توقيت واحد.

وأضاف المصدر أن سعيد الهوا هرب من النادي بداية الموسم الجاري، بينما هرب أسامة الجزار عقب انطلاق الموسم ، فيما هرب مصطفي فريد شوقي من شهر، فيما هرب رضا العميد من 10 أيام ، وواقعة الهروب الأخيرة هي التي فجرت الأزمة داخل القطاع.