شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يختار عامر حسين لتنظيم مباراة الإسماعيلي بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يمتلك عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية خبرة كبيرة فى تنظيم و إدارة المباريات ، بعد نجاحه فى تنظيم مباريات المنتخب الأول فى السنوات الأخيرة التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.
كما تقرر تعديل موعد مباراة الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.
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