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اتحاد الكرة يقرر حضور 30 فرد فقط بمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي

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جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الأهلي

تقرر حضور 30 فرد فقط فى مباراة الإسماعيلي و الأهلي المقرر لها السابعة و النصف مساء غداعلى ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

 

حدد الأمن تواجد 15 فرد من مجلس إدارة النادي الأهلي و مثلهم من إدارة الإسماعيلي للتواجد باستاد المكس.

 

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

الإسماعيلي ضد الأهلي

 

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

 

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حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

 

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

 

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

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