شكرا لقرائتكم " اوكوى" خارج حسابات طلعت يوسف أمام نادي مصر بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى الاستجابه لتعليمات الجهاز الطبى بعدم الدفع بالمهاجم الأوغندى الدولى اوكوى وفضل حصوله على القدر الكافى من التاهيل فى ظل ضغط المباريات. وكان اوكوى قد اشتكى من بعض آلام فى الخلفيه ونظرا لحاجة الفريق إليه ، خاصة فى مباريات البطولة العربية أمام الإسماعيلى المقرر لها 28 من الشهر الجارى، فضل الجهاز الطبى أن يستمر فى التأهيل بعيد عن مباريات الدورى الحالية وتأكد غيابه عن مباراة نادي مصر المقرر لها الجمعة القادمة على استاد الإسكندرية. ويتمتع فريق الاتحاد بوجود البديل الجاهز للدفع به لسد أى نقص خلال المباريات.

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