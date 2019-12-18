شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلى لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان فايلر قد اختار 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية للمبيت والدخول فى معسكر مغلق وهم :
حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.
خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.
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