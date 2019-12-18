شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلى لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الإسماعيلى غدا باستاد المكس فى الجولة التاسعة للدورى كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورمضان صبحي وأحمد فتحي وعمرو السولية بسبب الإصابة وعلي لطفي وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وحسين السيد بقرار فني. كان فايلر قد اختار 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية للمبيت والدخول فى معسكر مغلق وهم : حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني. خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان. خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

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