شكرا لقرائتكم 54 لاعبا فى قائمة منتخب 2001 لمعسكر ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفني لمنتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين 54 لاعب للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 ديسمبر إلى 31 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا. كشف مسئولو منتخب مصر أنه تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل إختبارهم تمهيداً لإختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة. أنهى عادل محفوظ مدير منتخب مصر الإجراءات الخاصة بمعسكر المنتخب وموعد إنضمام اللاعبين . Advertisements أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، خوض 4 وديات خلال معسكر ديسمبر الذى ينطلق فى الفترة من 22 حتى 31 من الشهر الجارى ، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :





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