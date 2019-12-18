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شكرا لقرائتكم 54 لاعبا فى قائمة منتخب 2001 لمعسكر ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أنهى عادل محفوظ مدير منتخب مصر الإجراءات الخاصة بمعسكر المنتخب وموعد إنضمام اللاعبين .
أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، خوض 4 وديات خلال معسكر ديسمبر الذى ينطلق فى الفترة من 22 حتى 31 من الشهر الجارى ، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :
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