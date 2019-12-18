شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. 20 لاعبا فى قائمة الأحمر لمواجهة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري. وضمت القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني. خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان. خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

قائمة الأهلي

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