شكرا لقرائتكم مهاجم وادي دجلة: تاكيس مدرب مميز وخطته هجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف مهاجم دجلة و منتخب مصر أن الفوز على المقاولون دفعة قوية للفريق فى المباريات المقبلة بالدورى و نسعي للتواجد فى مراكز متقدمة.
ويحتل فريق وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط ، بعد الفوز فى مباراة و التعادل فى ثلاثة و الهزيمة أربعة لقاءات.
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