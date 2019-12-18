اخبار الرياضه

مهاجم وادي دجلة: تاكيس مدرب مميز وخطته هجومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مهاجم وادي دجلة: تاكيس مدرب مميز وخطته هجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان حمدي مهاجم فريق وادي دجلة  والمنتخب أن طريقة اللعب التى نتبعها فى النادي تؤهلنا للفوز على أي فريق بالدوري ، مؤكداً أن  اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق ، يتمسك بخطته فى جميع المباريات.

 

كشف مروان فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM  تاكيس مدرب مميز ، وخطته هجومية تؤدي إلى خلق العديد من فرص التهديف ، مؤكداً أنه لولا إهدار الفرص فى المباريات لكنا أقوى هجوم.

 

Advertisements

أضاف مهاجم دجلة و منتخب مصر أن الفوز على المقاولون دفعة قوية للفريق فى المباريات المقبلة بالدورى و نسعي للتواجد فى مراكز متقدمة.

 

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط ، بعد الفوز فى مباراة و التعادل فى ثلاثة و الهزيمة أربعة لقاءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم وادي دجلة: تاكيس مدرب مميز وخطته هجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا