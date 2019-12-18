شكرا لقرائتكم مهاجم وادي دجلة: تاكيس مدرب مميز وخطته هجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان حمدي مهاجم فريق وادي دجلة والمنتخب أن طريقة اللعب التى نتبعها فى النادي تؤهلنا للفوز على أي فريق بالدوري ، مؤكداً أن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق ، يتمسك بخطته فى جميع المباريات.

كشف مروان فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM تاكيس مدرب مميز ، وخطته هجومية تؤدي إلى خلق العديد من فرص التهديف ، مؤكداً أنه لولا إهدار الفرص فى المباريات لكنا أقوى هجوم.

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أضاف مهاجم دجلة و منتخب مصر أن الفوز على المقاولون دفعة قوية للفريق فى المباريات المقبلة بالدورى و نسعي للتواجد فى مراكز متقدمة.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط ، بعد الفوز فى مباراة و التعادل فى ثلاثة و الهزيمة أربعة لقاءات.