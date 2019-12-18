تين كات: خوف الاتحاديين من الهبوط "غير منطقي"

وصف هينك تين كات مدرب اتحاد جدة أن خوف أنصار فريقه من مراكز الهبوط بالأمر غير المنطقي، مشيراً إلى أن ناديه يجب أن يتعاقد مع لاعبين جيدين بأقل الأسعار في فترة الشتاء.

وقال تين كات، ضيف في المرمى: عندما وصلت إلى جدة لقيادة الاتحاد عرفت أنه نادٍ كبير، لكن تنقصه الثقة، فهو يعاني للفوز بالمباريات، لكن الحقيقة أن هذا أمر غير مفاجئ، لأنه مستمر منذ العام الماضي، ويجب تغيير ذلك.

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وواصل: خوف الاتحاديين من الهبوط غير منطقي، ووجود الفريق في المراكز المتأخرة أمر غير جيد، لكن بمجرد أن نفوز مباراتين سنتقدم في الترتيب. أعتقد أن الجماهير لا تستمتع بمباريات الاتحاد في الفترات الأخيرة، وعلينا تغيير ذلك. والحقيقة أننا نواجه مشكلة في الجودة وهذا أمر متراكم منذ فترات طويلة.

وأتبع: أنا لست ساحرا لكي أنقذ الاتحاد من هذا الموقف بمفردي، بل أحتاج إلى الجميع لتنفيذ ذلك، نريد أن نكون فريقاً واحداً ونتجاوز المشاكل التي نعاني منها، لكن خلال أسبوعين ستهدأ الأمور أكثر ويعود إلى المركز الذي يستحقه.

وحول تعاقدات الشتاء، أجاب: لا يمكن الكشف عن مخططاتي لفترة الشتاء، ويجب أن تحاط تلك الخطط بالكثير من السرية، وما نعمل عليه الآن هو جلب أسماء تستطيع مساعدة الفريق. تلقيت بعض الأسماء من الإدارة وهنا أسماء أتواصل معها عن طريق علاقاتي، لكن من المهم أن لا ندفع الكثير من المال، بل أفضل اللاعبين جودة، بأقل الأسعار.

وتحدث تين كات عن قضية المغربي مروان داكوستا، وقال: أبلغني بأنه واجه مشاكل مع النادي ولا يستطيع العودة. صحيح أن الفريق يحتاج إلى كل اللاعبين، لكن يجب علينا التركيز على اللاعبين الموجودين فقط.