النصر يتطلع للحفاظ على صدارة الدوري السعودي









اسماء السيد - يتطلع النصر لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده من أجل المحافظة على الصدارة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبرغم البداية الجيدة لفريق العدالة الرابع عشر برصيد 8 نقاط، إلا أنه لم يتذوق طعم الانتصار في آخر ست مباريات (خمس هزائم مقابل تعادل)، وبالتالي يدرك صعوبة المهمة أمام النصر لكنه سيدافع عن حظوظه أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية.

من جهته استعاد النصر المتصدر برصيد 23 نقطة، توازنه بفوزه على التعاون في المرحلة السابقة، ويأمل في العودة بالنقاط الكاملة للاستمرار في الصدارة، لاسيما أن صفوفه ستشهد عودة هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي بدوره يسعى للتسجيل من أجل الانفراد بصدارة الهدافين.

ويصطدم التعاون بضيفه الوحدة في لقاء متكافئ يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويتطلع من خلاله كل منهما إلى النقاط الثلاث خصوصاً وأنهما ينافسان على مراكز المقدمة.

وقدم التعاون السادس برصيد 19 نقطة، مستويات كبيرة وحقق نتائج مميزة في المراحل الماضية قبل سقوطه أمام النصر في المرحلة الأخيرة، ويسعى جاهداً إلى تخطي عقبة ضيفه والتقدم في الترتيب، في حين يتطلع الوحدة الثاني برصيد 21 نقطة، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز وصافته حتى إشعار آخر.

ويواجه الأهلي الذي تأجلت مباراته أمام الهلال في المرحلة السابقة، ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويفتقد الأهلي، الرابع برصيد 20 نقطة مع مباراة مؤجلة، لأكثر من عشرة لاعبين لأسباب مختلفة، إلا أنه سيسعى للفوز بالنقاط الثلاث للمحافظة على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

وفي المقلب الآخر، يأمل ضمك قبل الأخير (7 نقاط)، في استغلال ظروف مضيفه وتحقيق الفوز الثاني تواليا للابتعاد ولو موقتاً عن دائرة الخطر.

وفي نفس اليوم يلتقي الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ظل ظروف متشابهة لكلا الفريقين اللذين خسر كل منهما مباراته الأخيرة.

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ويسعى الفيحاء الثاني عشر مع 13 نقطة إلى تجاوز خسارته الماضية وتحسين مركزه في الترتيب، فيما يأمل الاتحاد الذي يتأخر خلف منافسه بفارق نقطة، إلى إيقاف نزيف النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر رغم المشاكل المالية والإدارية التي أدت إلى رحيل بعض اللاعبين الأجانب وآخرهم الدولي المغربي مروان دا كوستا.

وقال دا كوستا في وداع رفاقه "أريد أن أخبركم أن مغامرتي انتهت مع الاتحاد، وذلك لإنهاء عقدي مع النادي، وأتمنى لكم حظًّا سعيدًا لبقية الموسم".

ويعتبر دا كوستا رابع لاعب ينهي عقده مع الاتحاد، بعد التشيلي لويسخيمنيز، والأرجنتيني إيمليانو فيتشو، والعاجي سيكو سانوغو.

وأكد المدير الفني لاتحاد جدة الهولندي تن كات ان "الوضع الذي يمر به الفريق لا يناسب الاتحاد وجماهيره"، مضيفا "هناك مخاوف من الجماهير، ولا أرى هذه المخاوف منطقية فالخوف من هبوط الفريق غير منطقي والنادي لديه الكثير من الإمكانات لتفادي الهبوط".

وعاني الاتحاد في الموسم الماضي من شبح الهبوط، ويتكرر السيناريو هذا العام حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

ورأى المدرب الهولندي أنه ومن أجل الخروج من منطقة الخطر "يجب أن ننتظر الكثير من اللاعبين لنفعل ذلك. التواجد ضمن آخر 4 مراكز هو أمر غير مريح ويجب الخروج من هذه الدائرة بأسرع وقت ممكن".

وختم قائلا "منطقة الأمان ليست كافية، ولو انتصرنا في مباراتين متتاليتين ربما يؤدي هذا إلى تحسين موقعنا 3 أو 4 مراكز".

ويستقبل أبها نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضة بالمحالة في مباراة الأهداف المتباينة، حيث يطمح الاول السابع مع 17 نقطة، في استثمار نشوة انتصاراته الأخيرة وإضافة ثلاث نقاط جديدة للتقدم في الترتيب، بينما يبحث الثاني الذي تلقى ثلاث هزائم تواليا جعلته يتراجع الى المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وأطاحت بمدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون، عن الفوز لاستعادة توازنه والعودة بقوة لدائرة المنافسة على مراكز المقدمة.

ويخوض الشباب المباراة بقيادة مدربه الجديد الاسباني لويس غارسيا.

وتستكمل مباريات المرحلة الجمعة بلقاء الفتح مع الحزم، والسبت بمواجهة الرائد مع الاتفاق، بينما تختتم الاثنين بلقاء الفيصلي والهلال المشارك حاليا في كأس العالم للأندية المقامة في قطر.