الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الاسماعيلي وسط أجواء متوترة









اسماء السيد - يحل الاهلي المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة ضيفا ثقيلا على الاسماعيلي الخميس بملعب المكس بالإسكندرية في قمة مباريات المرحلة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وتقام القمة الأكثر ندية وإثارة في المرحلة، وسط اجواء متوترة بين جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تقدم مجلس ادارة الاسماعيلي بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لنقل المباراة إلى ملعبه في الإسماعيلية، بدلا من خوضها بملعب المكس، حيث ترى الجماهير الصفراء أن فريقها محروم من مواجهة الأهلي على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح اللقاء طابعا مختلفا.

وتقام مباراة الاهلي والاسماعيلي في ملعب محايد وبدون حضور جماهيري منذ الاحداث الدامية بملعب بورسعيد في شباط/فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير الاهلي عقب مباراة فريقهم امام المصري البورسعيدي في الدوري المحلي.

ويخوض الاهلي الوحيد الذي لم يهدر أي نقطة في ست مباريات هذا الموسم مع مباراتين مؤجلتين ضد غريمه التقليدي الزمالك والمصري البورسعيدي، مباراة الغد بحثا عن فوز سابع تواليا للابتعاد بريادته، فيما يأمل الإسماعيلي في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.

وتعافى الإسماعيلي تدريجيًا من البداية السيئة للموسم الحالي، وذلك عقب اقالة مدربه الصربي ميودراغ يسيتش، ونجح خليفته أدهم السلحدار في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في المرحلتين الاخيرتين على حساب مصر المقاصة واف سي مصر، والارتقاء الى المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة لا تقل اهمية، يستضيف الزمالك الرابع برصيد 13 نقطة سموحة الخامس بالرصيد ذاته الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، وسط اجواء "عاصفة" داخل جدران داخل القلعة البيضاء، عقب الخسارة امام طلائع الجيش 2-3 في المرحلة الماضية.

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وأهدر الزمالك ثماني نقاط في سبع مباريات خاضها حتى الآن في الدوري، فابتعد بفارق خمس نقاط عن غريمه الأهلي المتصدر، ما فجر غضب الجماهير واتهامها اللاعبين بالتآمر علي ناديهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتهديدات رئيس النادي مرتضى منصور للاعبين في تصريحات مسجلة بالفيديو، باستبعاد المتخاذلين وعدم صرف أي مستحقات لحين تحسن النتائج.

في المقابل يخوض سموحة المباراة منتشيا بفوزه الصعب على اسوان 1-صفر في المرحلة الماضية، وسيحاول مواصلة نتائجه الايجابية واستغلال المعنويات المهزوزة لمنافسه لكسب النقاط الثلاث والانفراد بالمركز الرابع في حال تعثر الاسماعيلي امام الاهلي.

ويلعب الجمعة أيضا أسوان صاحب المركز الأخير برصيد خمس نقاط مع ضيفه الانتاج الحربي الثامن (11 نقطة) بملعبه في جنوب الوادي، وحرس الحدود التاسع برصيد 10 نقاط مع المقاولون العرب الثالث برصيد 16 نقطة بملعب المكس، والاتحاد السكندري الثاني برصيد 17 نقطة مع اف سي مصر الخامس عشر برصيد سبع نقاط بملعب الاسكندرية.

كما يحل طنطا الحادي عشر برصيد ثماني نقاط ضيفا علي مصر المقاصة الرابع عشر (سبع نقاط) بإستاد السلام في القاهرة، والاخير يعاني من تراجع النتائج حيث لم يحقق الفوز في اخر أربع مباريات بينها ثلاث هزائم متتالية، ما جعل مصير مدربه احمد حسام "ميدو" على المحك.

ويلتقي الجونة السادس عشر (سبع نقاط) مع ضيفه طلائع الجيش الثالث عشر بالرصيد ذاته السبت، ويحل انبي العاشر (عشر نقاط) ضيفا في اليوم ذاتها على وادي دجلة السابع عشر (ست نقاط) بملعب بتروسبورت بالقاهرة، على أن تختتم المرحلة في اليوم ذاته بمواجهة من العيار الثقيل بين المصري البورسعيدي وضيفه بيراميدز تحمل عنوان الفرصة الاخيرة لمديريهما الفنيين إيهاب جلال والفرنسي سيباستيان ديسابر.

ويعاني كلا الناديين من تراجع النتائج محليا وعدم تحقيق الفوز في اخر ثلاث مواجهات، حيث يملك المصري سبع نقاط في المركز الثاني عشر، وبيراميدز 12 نقطة في المركز السابع.