الشارقة لزيادة الضغط على مطارديه في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - ستكون الفرصة سانحة للشارقة للحفاظ على الصدارة ووضع مطارديه تحت الضغط عندما يخوض اختبارا سهلا على الورق امام ضيفه عجمان الثاني عشر الخميس في المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

واستفاد الشارقة المتصدر برصيد 23 نقطة من فوزه على النصر 3-1 وتعادل مطارده شباب الاهلي مع الوصل 1-1 في المرحلة الماضية ليوسع الفارق معه الى ثلاث نقاط.

وفي ظل جدول المباريات المضغوط في هذه الفترة وخوض لقاء كل اربعة ايام، يأمل الشارقة في ألا يتأثر لاعبوه بالمجهود البدني الكبير الذي قدموه امام النصر.

وقال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري "رغم قصر فترة الاعداد لمباراة عجمان بعد خوض مواجهة قوية امام النصر (الاحد)، الا اننا نسعى للاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية، ونعول كثيرا على جاهزية اللاعبين التي ابدوها في المباريات السابقة".

ولأضاف "جاهزون لخوض جدول لقاءات الدوري المضغوط، نفكر الان في مباراة عجمان الذي يقدم مستويات رائعة منذ الموسم الماضي، ونتائجه الاخيرة لا تعكس ابدا حقيقة امكاناته".

وكان عجمان احد فريقين مع الاتحاد كلباء عجز الشارقة عن الفوز عليهما الموسم الماضي في طريقه لاحراز اللقب السادس في تاريخه.

وتعادل عجمان مع الشارقة ذهابا 1-1 وايابا صفر-صفر، لكنه ظهر هذا الموسم بشكل مختلف وفشل في تحقيق الفوز في اخر ست مباريات (خمس هزائم وتعادل وحيد)، ليتراجع الى المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

Advertisements

واكد مدربه المصري ايمن الرمادي "نأمل ان نكرر نتيجتي الموسم الماضي امام الشارقة، لكن يجب الاعتراف بان المعطيات مختلفة الان، حيث ان حضورنا الفني لم يعد كما كان في الموسم الماضي".

ويطمح شباب الأهلي لمصالحة جماهيره عندما يحل الجمعة ضيفا على خورفكان الرابع عشر الاخير برصيد 4 نقاط، وذلك بعد تعادله المخيب مع الوصل والذي ادى الى تعرض لاعبيه لانتقادات حادة من قبل مشجعيه، ولاسيما المهاجم الدولي احمد خليل.

وهتف مشجعون بعد المباراة وطالبوا برحيل خليل (28 عاما)، خصوصا انه لم يسجل سوى هدف وحيد بعد مرور تسع مراحل من البطولة.

ودخل افضل لاعب في اسيا لعام 2015 في مشادة مع المشجعين، وظهر في حالة توتر شديد ودفع احد اداريي النادي بعدما حاول منعه من الاقتراب من المدرجات.

ونصح الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي خليل "باغلاق اذنيه وعدم الدخول في مشادات مع المشجعين"، مؤكدا "هو مهاجم كبير ولا غنى عنه لفريقه وللمنتخب الاماراتي، ولكنه يحتاج على التركيز داخل الملعب، وعدم الحديث الا مع المدرب فقط".

ويستضيف العين الثالث (18 نقطة) الظفرة التاسع (11 نقطة) الخميس بطموح استمرار الصحوة بعدما حقق الفوز على عجمان 4-1 في المرحلة الماضية، كان الأول له بعد ثلاثة تعادلات متوالية.

ويلعب الخميس ايضا، حتا مع النصر، والفجيرة مع بني ياس، والجمعة الاتحاد كلباء مع الوحدة، والوصل السادس (12 نقطة) مع الجزيرة الرابع (17 نقطة) في اقوى مباريات المرحلة.