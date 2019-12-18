شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: "الزمالك فيه حاجة غلط.. ومنظومة الأهلي ساعدت فايلر على النجاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، أن الزمالك يمر بحالة غير طبيعية، وظهر ذلك بوضوح خلال مواجهة الطلائع فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 2.

قال سامى فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن الزمالك لم يكن فى حالته الفنية أثناء مواجهة الطلائع، بالإضافة إلى أن أول انتصار حققه إنبى والطلائع فى الدورى كان على حساب الأبيض، وهو ما يعكس حالة عدم الاتزان التى يمر بها الزمالك فى الوقت الحالي.

وعن نجاح السويسرى فايلر فى القيادة الفنية لفريق الأهلى، أكد أحمد سامى أن الخواجة يقدم مستوى جيد مع الفريق الأحمر حتى الأن، مشيرًا إلى أن المنظومة الإدارية وكذلك اللاعبين ساهموا فى تحقيق نجاحات فايلر فى الوقت الحالي.