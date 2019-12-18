السويس يفرض التعادل السلبى أمام سيراميكا كليوباترا بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق السويس فى فرض التعادل السلبى أمام سيراميكا كليوباترا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس الجديد فى ختام مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى . بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الأول للمجموعة بفارق ثلاث نقاط عن القناة صاحب المركز الثانى برصيد 15 نقطة ، بينما رفع السويس رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الخامس للمجموعة .

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