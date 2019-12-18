شكرا لقرائتكم خبر عن السولية ورمضان وفتحى أبرز غيابات الأهلى فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الإسماعيلى غدا باستاد المكس فى الجولة التاسعة للدورى الثلاثى الأساسى رمضان صبحى، أحمد فتحى وعمرو السولية للإصابة ومعهم كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي بسبب إصابات قديمة وعلي لطفي وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وحسين السيد بقرار فني.

كان فايلر قد اختار 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية للمبيت والدخول فى معسكر مغلق وهم :

حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

Advertisements

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.