اخبار الرياضه

صور.. كواليس تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

وشهد مران المارد الأحمر الختامى خوض الفريق تقسيمة تم حلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، مع تدريبات بدنية لفرع معدل اللياقة، وبعدها أعلن فايلر قائمته استعدادًا للمباراة.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

Image may contain: 2 people, people playing sports and outdoor

Image may contain: one or more people, people playing sports and outdoor

Advertisements

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

Image may contain: 1 person, playing a sport and outdoor

Image may contain: 4 people, people smiling, people playing sports, people standing and outdoor

Image may contain: 1 person, smiling, standing, beard and outdoor

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, outdoor

Image may contain: 6 people, people playing sports, child and outdoor

Image may contain: 5 people, people playing sports, people standing and outdoor

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كواليس تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا