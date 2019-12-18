صور.. كواليس تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.
وشهد مران المارد الأحمر الختامى خوض الفريق تقسيمة تم حلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، مع تدريبات بدنية لفرع معدل اللياقة، وبعدها أعلن فايلر قائمته استعدادًا للمباراة.وضمت القائمة 20 لاعبا هم:
حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.
خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.
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