شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الأهلى استعدادا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري. وضمت القائمة 20 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني. خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان. خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

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