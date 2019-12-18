شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يختار 54 لاعبا لمعسكر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفنى لمنتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين 54 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 ديسمبر إلى 31 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.

وكشف مسئولو منتخب مصر أنه تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأنهى عادل محفوظ مدير منتخب مصر الإجراءات الخاصة بمعسكر المنتخب وموعد انضمام اللاعبين.

كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 خوض 4 وديات خلال معسكر ديسمبر الذى ينطلق فى الفترة من 22 حتى 31 من الشهر الجارى، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :

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قائمة أسماء منتخب الشباب مواليد 2001

قائمة منتخب الشباب