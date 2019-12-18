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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يفتح تحقيقا فى أزمة تسريب عقود اللاعبين، وفايلر يرفض فكرة تدعيم الدفاع فى يناير ويصر على ضم مهاجم.

فايلر يرفض فكرة تدعيم الدفاع فى يناير ويصر على ضم مهاجم

أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التعاقد مع مهاجم وليس مدافعا خلال فترة الانتقالانت الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

الزمالك يفتح تحقيقا فى أزمة تسريب عقود اللاعبين

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على فتح تحقيق فى تسريب عقود لاعبى فريق الكرة خلال الأيام الماضية، والتى أثارت أزمة داخل الفريق بعدما طالب بعض اللاعبين بتعديل عقودهم للمساواة مع زملائهم.

الأهلى يُخطط لضم رجب بكار لتدعيم دفاعاته فى الصيف

اتفقت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح على ضرورة التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، والمنتخب الوطنى بنهاية الموسم الجارى، في ظل تعذر ضم أكثر من 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى الوقت الذي أنهت الإدارة الحمراء صفقة محمود عبد المنعم كهربا، فيما يُفضل رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن تكون الصفقة الثانية مهاجم، والأقرب أن يكون النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن، الذي يدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة لضمه بتوصية من فايلر، والذي أشرف على تدريبه أثناء تدريبه للفريق السويسري.

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اتحاد الكرة يناقش قيد بدائل كهربا والنقاز فى الزمالك رغم رفض زيادة الاستبدال

تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعها المقبل طلب نادى الزمالك بالسماح له بقيد لاعبين جدد فى القائمة كبدائل لـ محمود كهربا وحمدى النقاز اللذين فسخا عقدهما مع الأبيض، بداعى أنهما هربا من القلعة البيضاء على حد تعبير مسئولى نادى الزمالك.

محمود البنا حكما لمباراة الإسماعيلى والأهلى فى الدورى غداً

اختارت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الإسماعيلى والأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

الأهلى يكشف موقف محمود متولى من التدريبات الجماعية

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن محمود متولى لاعب الفريق يشارك فى المران الجماعى بشكل تدريجى بعدما كشفت الأشعة الأخيرة التى أجراها التئام تمزق العضلة الخلفية، الذى تعرض لها خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، والتى غاب بعدها عن المشاركة الجماعية.

المقاصة يخصم 5% من عقود لاعبيه بعد الهزيمة أمام الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة خصم 5% من عقود اللاعبين عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز بنتيجة 2 / 3 ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدورى.