شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بازوكا: "عبد الرحمن مجدى طالما باس فانلة الإسماعيلى يبقى هيمشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الرازق بازوكا نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق أن عبد الرحمن مجدى لاعب المنتخب الأولمبى "اتلعب فى دماغه" والباب مفتوح لرحيله عن الدراويش .

وقال بازوكا، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو، "عبد الرحمن مجدى مستواه قد كده ألف مرة بس اتلعب فى دماغه، والاسماعيلى بابه مفتوح اللى عايز يمشى يتفضل احنا مش بنقف على حد".

ويضيف نجم الإسماعيلى الأسبق: "طالما عبد الرحمن مجدى قال التصريح الشهير لن ألعب فى مصر لغير الاسماعيلى وطبع "بوسة" على التى شيرت الاصفر يبقى أكيد هيمشى أحنا خلاص فى اسماعيلية بقي عندنا قناعة أول لما بنسمع التصريح دا أن اللاعب ماشى من الاسماعيلية".

وعن إصابة رمضان صبحى لاعب الأهلى وغيابه عن مواجهة الاسماعيلى : " لاعب واعد رغم صغر سنه تحس أنه مدير فنى فى الملعب ، يلعب باجتهاد ويشجع زملاؤه على اللعب بجدية".

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وعن رأيه فى تعيين مدرب أجنبى للدراويش علق بازوكا : "أنا مع استمرار أدهم السلحدار فى منصبه، ولو هيمشوه يعينوا خالد القماش، لأن محمود جابر غلط إنه لما مسك الدراويش مجبش لاعبين".

وعن حاجة الاسماعيلى لصفقات فى فترة الانتقالات الشتوية قال بازوكا : "الاسماعيلى لا يحتاج صفقات يحتاج فقط الدفع بالناشئين وتسريح الصفقات الفاشلة التى تعاقدوا معها فى يناير".

وعن رأيه فى مواجهة الاسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية قال بازوكا : " الاتحاد يقدم كرة ممتعة وموسم مميز للغاية ، واتمنى له التوفيق ولكن خارج البطولة العربية لاننا نتمنى تتويج الدراويش باللقب".

ويواجه الإسماعيلى نظيره الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، إن الأشعة التى أجراها رمضان صبحى لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية ليغيب ستة اسابيع عن الملاعب.