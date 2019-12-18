شكرا لقرائتكم خبر عن "أوكوى" خارج حسابات الاتحاد السكندرى أمام مصر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى الاستجابة لتعليمات الجهاز الطبى لزعيم الثغر بعدم الدفع بالمهاجم الأوغندى الدولى إيمانويل أوكوى أمام نادى مصر، وحصوله على القدر الكافى من التأهيل فى ظل ضغط المباريات.

كان أوكوى قد اشتكى من بعض آلام فى العضلة الخلفية ونظرا لحاجة الفريق لجهوده وخاصة فى مباريات البطولة العربية أمام الإسماعيلى المقرر لها 28 من الشهر الجارى فضل الجهاز الطبى إراحته وأن يستمر فى التأهيل بعيدا عن مباريات الدورى الحالية، وتأكد غيابه عن مباراة نادى مصر المقرر لها الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية.

ويتمتع الاتحاد السكندرى بوجود البديل الجاهز للدفع به لسد أى نقص خلال المباريات الرسمية خاصة فى خط الهجوم، حيث يعد خالد قمر ورزاق سيسيه ثنائى متفاهم بالإضافة لوجود الغانى إيمانويل بناهينى كإحتياطى للثنائى السابق.