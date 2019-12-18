الإسماعيلى يوقع عقود طويلة الأمد مع خماسي فريق الشباب

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ووقع اللاعبون فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، بجانب محمد محمود المدير الإدارى لقطاع الناشئين.
وتأتى تلك التجربة، استكمالا للنجاحات التى نجحت مع فرق الشباب بالقطاع وعلى رأسها فريق 99 الذى توج بلقب دورى الجمهورية الموسم المنقضى قبل أن يتم تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول وهو ما يعد نبراسا وهدفا للإدارة فى وضع استراتيجية تقوم على الاعتماد على الناشئين الواعدين القادرين على الدفاع عن ألوانه من أجل اعادة النادى لأعلى المراتب المحلية والقارية.
وتم تجديد عقود اللاعبون الشباب المذكورين خشية رحيلهم لأية أندية آخرى بعد تألقهم بشكل لافت للنظر مع فريقهم بدورى الجمهورية ليتم عقد جلسات تفاوضية مع الخماسى وتوقيع عقود معهم بغية الاستفادة من جهودهم خلال الفترة المقبلة ضمن المراحل السنية المختلفة.
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