شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوقع عقود طويلة الأمد مع خماسي فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مسئولو نادي الإسماعيلى عقود طويلة الأمد مع خماسى فريق 2003 وهم محمد إيهاب رشيد ظهير أيسر ومحمد هشام الشبراوى قلب دفاع وعمرو سعيد عبد الفتاح وعمرو ممدوح وأسامة محمد عبدالتواب ” ثلاثى وسط”.

ووقع اللاعبون فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، بجانب محمد محمود المدير الإدارى لقطاع الناشئين.

Advertisements

وتأتى تلك التجربة، استكمالا للنجاحات التى نجحت مع فرق الشباب بالقطاع وعلى رأسها فريق 99 الذى توج بلقب دورى الجمهورية الموسم المنقضى قبل أن يتم تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول وهو ما يعد نبراسا وهدفا للإدارة فى وضع استراتيجية تقوم على الاعتماد على الناشئين الواعدين القادرين على الدفاع عن ألوانه من أجل اعادة النادى لأعلى المراتب المحلية والقارية.

وتم تجديد عقود اللاعبون الشباب المذكورين خشية رحيلهم لأية أندية آخرى بعد تألقهم بشكل لافت للنظر مع فريقهم بدورى الجمهورية ليتم عقد جلسات تفاوضية مع الخماسى وتوقيع عقود معهم بغية الاستفادة من جهودهم خلال الفترة المقبلة ضمن المراحل السنية المختلفة.