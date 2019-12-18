نشرة أخبار سوبر كورة.. أول صفقات ليفربول.. بيراميدز يجمد أحمد على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن التشكيلة الاساسية المتوقعة لناديا ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ومونتيري المكسيكي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء بملعب "خليفة" الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

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