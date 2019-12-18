قائمة الأهلي.. عودة معلول ومتولي أمام الإسماعيلي.. وغياب 3 لاعبين للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الخميس ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمود متولي بعدما غاب طوال الفترة الماضية للإصابة كما ظهر علي معلول في القائمة حيث كان غاب الفترة الماضية للإصابة أيضًا.

ولم يشارك محمود متولي في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ إصابته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، في المقابل أصيب علي معلول في مباراة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب عن قائمة الأهلي لمباراة الدراويش كل من رمضان صبحي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم للإصابة، فيما تم استبعاد علي لطفي وصلاح محسن لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

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حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة بعدما حقق الفوز في ست مباريات، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.