اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الأهلي والإسماعيلي حيث سيتولى محمود البنا مباراة الغد الخميس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي غدًا الخميس ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

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وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر"، فإن البنا سيدير لقاء الغد بينما سيعاونه الثنائي سمير جمال وهاني خيري على أن يكون محمد سلامة حكمًا رابعًا.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على حساب حرس الحدود بهدف دون رد، في المقابل فاز الإسماعيلي بنفس النتيجة على حساب نادي مصر.