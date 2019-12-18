"تراجعنا عن طلبنا".. الأهلي يكشف مصير لاعبه الهارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن ناديه تراجع عن طلبه بشأن مصير اللاعب مصطفى هشام والذي رحل عن النادي مؤخرًا دون الحصول على موافقة الإدارة.

مبروك قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ناديه تأكد رسميًا بأن اللاعب لم يكن مرتبطًا بعقد مع الأهلي، لافتًا إلى أن اللاعب الشاب لم يشارك سوى 25 دقيقة مع فريق 2001.

ورحل اللاعب الشاب إلى إسبانيا مؤخرًا دون الحصول على موافقة من إدارة الأهلي لينتقل إلى أحد أندية الدرجة الثانية.

وعاد مبروك لاستكمال تصريحاته :"علمت أن مصطفى يلعب في أحدى الأكاديميات وليس في ناد كما قال، ما حدث في الإعلام ما هو إلا ضجة لم تكن تستحق الحدث".