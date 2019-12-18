كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيرى بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

سيخوض فريق مونتيري المكسيكي الأربعاء مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم ضد ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، بـ«ذهنية الفوز» على متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما أكد مدربه أنطونيو محمد واللاعب نيكولاس سانشيز الثلاثاء.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي يستضيفها ستاد خليفة الدولي في الدوحة، إن لقاء فريق مثل ليفربول «فرصة كبيرة لا تحصل كل يوم، الآن لدينا الفرصة حتى نواصل ونحقق الانجاز ونتنافس مع أفضل فريق في أوروبا».

وتابع: «طموحنا كبير، ونحن جاهزون ومستعدون للمنافسة يوم غد»، مضيفا: «سنحاول أن نستغل هذه الفرصة لننافس

حتى آخر مرحلة. غدا سننزل من أجل الاستمتاع في هذه المباراة والفوز كذلك. سنحاول أن نفرض أسلوب لعبنا حتى وإن كنا نواجه خصما كبيرا».

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وتابع المدافع المخضرم البالغ من العمر 33 عامًا: «لدينا طموح كبير للفوز ولم نأت إلى هنا حتى نختبر أنفسنا ضد ليفربول وننتظر ليفوزوا علينا، أنتم تعرفون أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ونحن سندخل المباراة بهذه الذهنية، ذهنية الفوز».

من جهته، أمل المدرب في أن يتمكن فريقه

بطل الكونكاكاف «من منافسة هذا الخصم الصعب وأعتقد أن لدينا الإمكانيات لذلك» مشددا على أن «الفريق في أفضل حالاته. نعلم من سنواجه ولماذا أتينا إلى هذه المنافسة. قلنا إن المباراة ستكون صعبة جدا، لكننا أتينا لنتنافس مع أصعب الفرق، لدينا حافز كبير وسيكون الميدان الفاصل بيننا».موعد مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأنديةتقام مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.ملعب مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأنديةتقام مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية على استاد خليفة الدولي.القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأنديةتذاع مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وقناتي الكاس 3 و6 إتش دي.