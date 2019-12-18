مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

شاهد مباراة الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأحد YALLA SHOOT PLUS.

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حيث يحل نادي ريال مدريد COOL KORA ضيفاً على نادي فالنسيا في ملعب ميستايا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR لإقتناص صدارة الدوري الإسباني بالفوز على نادي فالنسيا وتعادل

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فالنسيا

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من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – إيدير ميليتاو

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما

موعد مباراة ريال مدريد والنسيا والقنوات الناقلة لها

تابع الآن مباراة ريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني رابط مباشر جودة يوتيوب KORA LIVE دون تقطيع، شاهد الان مباراة ريال مدريد KORA ONLINE .

تبدأ المباراة اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحاادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي. الدوري الإسباني.ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR لإقتناص صدارة الدوري الإسباني بالفوز على نادي فالنسيا وتعادل برشلونة مع ريال سوسيداد.التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فالنسياتابع بث مباشر مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحدKORA LIVE شاهد الآن مباراة ريال مدريد وفالنسياKOOORA4LIVE متابعة مباراة ريال مدريد رابط مباشر جودات متعددة.من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.حراسة المرمى: تيبو كورتواخط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – إيدير ميليتاوخط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيماموعد مباراة ريال مدريد والنسيا والقنوات الناقلة لهاتابع الآن مباراة ريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني رابط مباشر جودة يوتيوب KORA LIVE دون تقطيع، شاهد الان مباراة ريال مدريد KORA ONLINE .تبدأ المباراة اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحاادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.

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