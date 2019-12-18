مدافع الإسماعيلي: سنتعامل بحرص أمام الأهلي غدًا

قال محمد مجدي الجمل، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أنه لايوجد لاعب بعينه الأفضل فى الأهلى ،فهو فريق لديه مفاتيح لعب كثيرة لذلك سنتعامل معهم بحرص شديد مع عدم منحهم المساحات والارتياحية فى التصرف بالكرة. ويلتقى الأهلي الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدورى المصري الممتاز. على ملعب المكس فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدورى المصري الممتاز. وأضاف مجدى :”أتمنى المشاركة فى اللقاء ،الجميع يتنافس على تقديم أفضل ما لديه فى التدريبات وبالتأكيد هذا يأتى فى صالح الفريق”. وواصل :”لدينا طموح الانتصار على الأهلى ،كرة القدم لا تعترف بأى شىء غير الجهد والعرق والتركيز بجانب توافر عنصر التوفيق. وبسؤاله عن أفضل مبارياته ضد الأهلى أجاب مجدى قائلا :”فى الدور الثانى من موسم 2015-2016 لعبت أفضل مواجهاتى ضد الفريق الأحمر والذى قمت فيها بتسجيل هدفا وحققنا انتصارا حينما كنت لاعبا بالمصرى واتمنى تكرار ذلك مع الدراويش".

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