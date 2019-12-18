الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد قبل السفر للإسكندرية ، تحضيرا لملاقاة الأهلي غدا علي ستاد المكس فى قمة الأسبوع التاسع بالدورى المصري الممتاز.

شمل المران الذى كان خفيفا علي تدريبات كرة يد قبل أن يتطرق لعدة جمل فنية من أجل خلق المساحات والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.

شهد المران حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات الذى حرص على مساندة اللاعبين قبل السفر.

واختتم بتدريبات على التسديد وسط تألق لكل من الثلاثى محمد الشامى وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى.