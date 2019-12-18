هالاند يُتوج عامه المثالي بإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ النمسا

بات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي أصغر لاعب يجرى اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في النمسا خلال العام، وذلك بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات في الإستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) لمدربي الفرق ال12 المنافسة في الدوري، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وتفوق هالاند على لاعبين ينشطان حالياً في الدوري الألماني (بوندسليجا)، هما مارسيل سابيتسر لاعب وسط لايبزج وديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ، وفاز بلقب أفضل لاعب في النمسا وعمره 19 عاماً و150 يوماً.

وكان ألابا، المتوج بلقب أفضل لاعب في العام ست مرات، يحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب يتوج بلقب الأفضل في النمسا حيث أحرزه عام 2011 عندما كان عمره 19 عاماً و199 يوماً.

وبات هالاند أول لاعب غير نمساوي يحرز الجائزة منذ أن توج بها الألماني ستيفن هوفمان نجم فريق رابيد فيينا، في عام 2009 .

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وقال هالاند “إنه شيء كبير بالنسبة لي. الفائز الأصغر وأول أجنبي يتوج بالجائزة خلال عشرة أعوام، إنه شيء يحمل مذاقاً خاصاً. هو أمر مشرف بالنسبة لي.”

ويقدم هالاند موسماً رائعاً سواء في المنافسات المحلية أو الأوروبية، وتحوم الشائعات حول إقترابه من الإنتقال إلى أحد أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وسجل هالاند 28 هدفاً خلال 22 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم في كُل المسابقات.