بحل فريق الوداد الرياضي ضيفاً ثقيلاً على فريق رجاء بني ملال، ضمن افتتاح مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2019، بالجولة الثامنة من الدوري المغربي “البطولة الإحترافية ” 2019-2020.
وتقام المابارة على ملعب فريق رجاء بني ملال “ملعب البلدي لوادي زم”، وتنطلق فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 مساءً بتوقيت الرباط، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل نادي وداد الأمة المباراة فى المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري المغربي برصيد 16 نقطة، جمعهم من 7 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي نهضة بركان.
بينما يدخل نادي رجاء بني ملال المباراة فى المركز الأخير من ترتيب جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.
وألتقي ناديي رجاء بني ملال ضد الوداد الرياضي في 13 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي الوداد الرياضي منها 7 انتصار مقابل 2 خسائر و4 تعادلات، ويأمل نادي الوداد البيضاوي في أن يقف التاريخ بجانبه اليوم وينتزع الصدارة مؤقتاً.
فى الشوط الاول باغت رجاء بني ملال فريق الوداد الرياضي فى الدقيقة 8 وسجل هدف عن طريق اللاعب نبيل الجعدي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الوداد الرياضي ورجاء بني ملال فى الدوري المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.