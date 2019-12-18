نتيجة مباراة الوداد الرياضي ورجاء بني ملال فى الدوري المغرب

بحل فريق الوداد الرياضي ضيفاً ثقيلاً على فريق رجاء بني ملال، ضمن افتتاح مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2019، بالجولة الثامنة من الدوري المغربي “البطولة الإحترافية ” 2019-2020.

وتقام المابارة على ملعب فريق رجاء بني ملال “ملعب البلدي لوادي زم”، وتنطلق فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 مساءً بتوقيت الرباط، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي وداد الأمة المباراة فى المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري المغربي برصيد 16 نقطة، جمعهم من 7 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي نهضة بركان.

بينما يدخل نادي رجاء بني ملال المباراة فى المركز الأخير من ترتيب جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

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وألتقي ناديي رجاء بني ملال ضد الوداد الرياضي في 13 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي الوداد الرياضي منها 7 انتصار مقابل 2 خسائر و4 تعادلات، ويأمل نادي الوداد البيضاوي في أن يقف التاريخ بجانبه اليوم وينتزع الصدارة مؤقتاً.

فى الشوط الاول باغت رجاء بني ملال فريق الوداد الرياضي فى الدقيقة 8 وسجل هدف عن طريق اللاعب نبيل الجعدي.