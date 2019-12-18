الأهلي المصري يعلن إصابة رمضان صبحي ويكشف مدة غيابه عن الملاعب

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق، أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار محمود إلي أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ستة أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الاسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غداً الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.