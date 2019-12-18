لوف يكشف عن طبيعة علاقته بمسعود أوزيل بعد قضية الصين

كشف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أنه لم يكن على إتصال بمسعود أوزيل، لاعب خط الوسط السابق بالمنتخب، منذ أن أعلن اللاعب إعتزال اللعب الدولي قبل 17 شهراً.

ولدى سؤال لوف عما إذا كان إتصالاً قد جرى بينه وبين أوزيل بعد إعتزال الأخير اللعب الدولي، قال المدرب في تصريحات نشرتها “مجلة شبورت بيلد” الأسبوعية اليوم الأربعاء “لا، لم يحدث حتى الآن”، مضيفاً أنه لم يعد يتوقع ذلك، لكنه أكد أن رقم هاتفه “لا يزال كما هو”.

وقال لوف إنه كان قد حاول الإتصال بأوزيل بعد حالة الجدل التي أثيرت حول التقاط اللاعب، المنحدر من أصول تركية، لصور بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أسفرت بعدها عن إلقاء اللوم على أوزيل في العروض المتواضعة التي قدمها المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار إعتزال اللعب الدولي.

ورغم عدم وجود أي إتصالات بينهما، قال لوف إنه “لن يتجنب ” أوزيل إذا التقيا وإنما سيكون تصرفه “عكس ذلك تماماً”.