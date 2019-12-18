رياضة | محمود البنا حكما لمباراة الإسماعيلي والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البنا حكما لمباراة الإسماعيلي والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى مع الأهلى ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز للحكم محمود البنا.

ويعاون البنا في إدارة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي كل من سمير جمال وهانى خيرى .. ومحمد سلامة حكما رابعاً.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، في مباراة مليئة بالمتعة والإثارة كعادة مباريات الفريقين.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.