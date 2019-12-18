رياضة | عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرد عن أنباء فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، من أجل الانتقال للغريم التقليدي الأهلي.

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وكان عقد اللاعب مع الزمالك قد تم تسريبه خلال الساعات الماضية، في إشارة إلى أمكانية تكرار سيناريو كهربا وانتقال اللاعب للأهلي.

وقال عبد الغني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"يمكنً اول مره اكتب حاجه او ارد على حاجه بتتقال عليا من ساعت مجيتً النادى سواء بالوحش او الحلو عشان مش ف دماغى اى كلام بيتقال انا مركز ف شغلى ... باقى ف عقدى مع نادى الزمالك سنتين وملتزم بعقدى مع النادى واى خبر انى افسخ عقدى مع النادى دا ملوش اى اساس من الصحه واى كلام بيتقال الفتره الى فاتت غلط ف غلط ولا عندى نيه انى امشى ولو ف اى نيه انى امشى هيبقا عن طريق نادى الزمالك الى ليه فضل عليا.. نتمنى مسانتدكم للفريق الفتره الى جايه.