رياضة | عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد زيزو وعبدالله جمعة لاعبا فريق الزمالك من الغياب عن مباراة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.



وشارك الثنائي في تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم ولم تكتمل الجاهزية حتى الآن وهو ما يضع شكوك كبيرة حول قدرتهما على المشاركة في اللقاء.



ولم يتماثل الثنائي للشفاء حتى الآن من الإصابة التي تعرضا لها مع الزمالك في وقت سابق، ويخضعان لتدريبات تأهيلية في الوقت الحالي للوصول بهما إلى كامل الجاهزية.

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وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 ببطولة الدوري وغاب الثنائي عن المشاركة في تلك المواجهة بسبب الإصابة.



ويرفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الدفع بأي لاعب دون اكتمال جاهزيته حتى لا تتفاقم الإصابة عليه مما يؤثر بشكل سلبي.



وواصل الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي بميت عقبة، وشهد المران مشاركة حازم إمام في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء، في الوقت الذي خاض محمود علاء المران بشكل طبيعي بعد إنتهاء الإصابة التي تعرض لها في الحاجب.

