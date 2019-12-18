رياضة | تطورات جديدة بشأن انتقال كانتي لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن انتقال كانتي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الإسبانية أن لاعب خط وسط تشيلسي ، الفرنسي نجولو كانتي ليس هدفا للانتقال لبرشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قيل إن اللاعب الدولي الفرنسي يريد مغادرة ستامفورد بريدج في عام 2020 للتواصل مع مواطنه زين الدين زيدان في ريال مدريد.

ارتبط برشلونة أيضا بمدافع للفوز بكأس العالم 2018 في نفس التقرير ، ولكن وفقاً للصحيفة الإسبانية "لموندو ديبورتيفو" ، لا يعتزم بطل الدوري الاسباني التعاقد مع نجولو كانتي لاعب خط الوسط نشيلسي.

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كان من المتوقع أن يسمح برشلونة لإيفان راكيتيتش بمغادرة كامب نو خلال فترة الانتقالات في يناير ، لكن اللاعب الكرواتي الدولي يميل الآن للبقاء في النادي.

ونتيجة لذلك ، يزعم أن فريق إرنستو فالفيردي ليس في سوق لاعب خط وسط مركزي جديد ، ومن المحتمل أن يسلم مدريد شوطًا حرًا لهبوط شاب بولوني السابق.

يذكر أن كانتي لعب أكثر من 150 مباراة لتشيلسي منذ وصوله من ليستر سيتي في عام 2016 ، لديه عقد مع فريق فرانك لامبارد حتى نهاية موسم 2022-23.