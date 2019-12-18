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رياضة | تطورات جديدة بشأن انتقال كانتي لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن انتقال كانتي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الإسبانية أن لاعب خط وسط ، الفرنسي نجولو كانتي ليس هدفا للانتقال لبرشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قيل إن اللاعب الدولي الفرنسي يريد مغادرة ستامفورد بريدج في عام 2020 للتواصل مع مواطنه زين الدين زيدان في .

ارتبط أيضا بمدافع للفوز بكأس العالم 2018 في نفس التقرير ، ولكن وفقاً للصحيفة الإسبانية "لموندو ديبورتيفو" ، لا يعتزم بطل الدوري الاسباني التعاقد مع نجولو كانتي لاعب خط الوسط نشيلسي.

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كان من المتوقع أن يسمح برشلونة لإيفان راكيتيتش بمغادرة كامب نو خلال فترة الانتقالات في يناير ، لكن اللاعب الكرواتي الدولي يميل الآن للبقاء في النادي.

ونتيجة لذلك ، يزعم أن فريق إرنستو فالفيردي ليس في سوق لاعب خط وسط مركزي جديد ، ومن المحتمل أن يسلم مدريد شوطًا حرًا لهبوط شاب بولوني السابق.

يذكر أن كانتي لعب أكثر من 150 مباراة لتشيلسي منذ وصوله من ليستر سيتي في عام 2016 ، لديه عقد مع فريق فرانك لامبارد حتى نهاية موسم 2022-23.

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