رياضة | زيدان يكلف هذا اللاعب بمراقبة ميسي في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكلف هذا اللاعب بمراقبة ميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على اللاعب الذي سيراقب ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة مساء اليوم.

واشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن زيدان حدد لاعب الوسط فالفيردي لمراقبة ليونيل ميسي داخل الملعب في جميع تحركاته وذلك للحد من خطورته .

وجاء تفكير زيدان في منح فالفيردي مهام خاصة داخل الملعب بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع الفريق في المباريات الماضية مما دفع الجهاز الفني لريال مدريد في منح اللاعب فرصة مراقبة ميسي.

ويعد ميسي أهم عنصر في تشكيلة برشلونة وسيعول عليه فالفيردي مدرب الفريق في الخط الهجومي بجانب الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان.