رياضة | فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب المدير الفنى للأهلى ، السويسرى رينيه فايلر في ضم مهاجم للفريق ولا يريد التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرى المدرب السويسري ، بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ووليد سليمان ورمضان صبحى وحسين الشحات.

كما أصر المدرب السويسري فايلر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى.

ومن جانب آخر يتبقى للأهلى مكان واحد فقك فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة ، وفتح الأهلى خطوط اتصالات مع مهاجم لوزيرن السويسرى ، النيجيرى بليسنج إليكى.