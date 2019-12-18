رياضة | شوقي غريب يحسم مصيره من العروض العربية

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تلقى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، عرضًا مغريًا من أحد المنتخبات العربية لتولي المسئولية الفنية عقب نجاحه في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ورفض غريب، فكرة الرحيل عن تدريب الفراعنة الصغار رغم قيمة العرض الذي تلقاه، سعيًا منه في استكمال المسيرة الناجحة وقيادة الفريق، ضمن بطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، نجح في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار، والتي أقيمت بالقاهرة بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الماضي، محققًا التأهل لأوليمبياد طوكيو العام المقبل.

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ومن المقرر أن يعقد شوقي غريب اجتماعًا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، من أجل تحديد مواعيد المعسكرات المقبلة استعدادًا للأوليمبياد.

ويرغب شوقي غريب، في توفير عدد من المباريات الودية أمام منتخبات قوية، ضمن الأجندة الدولية، والمقرر لها شهر مارس المقبل، واستكمال برامج الفراعنة الشباب استعدادًا لطوكيو.

ويبحث الاتحاد المصري، أيضًا تعديل عقود الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي ومساواته بعقود الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بعد تحقيقه بطولة الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه.