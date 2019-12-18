رياضة | ياسر عبدالعليم مديرا فنيا لديروط بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر عبدالعليم مديرا فنيا لديروط بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي ديروط برئاسة محمد صلاح سيف تعيين ياسر عبدالعليم مديرافنيا للفريق الاول لكرة القدم بالقسم الثاني، خلفا لحمادة رسلان المدير الفني السابق للفريق والذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من الاعلاميين بهدفين مقابل لاشي.

ويتكون الجهاز الفني الجديد من : ياسر عبدالعليم مدير فني، طارق عبدالمنعم مدرب عام، أحمد عبدالنظير مدربا لحراس المرمي، خالد انور أخصائي إصابات ملاعب، عبدالعزيز مصطفى أخصائي علاج طبيعي، مراد أحمد مدلك

طه كمال ومحمد ابوبكر إداريين.

ويذكر أن طارق عبدالعليم هو المدير الفني الثالث للفريق الاسيوطي هذا الموسم بعد رحيل كل من محمد يوسف وحماده رسلان.

ويحتل ديروط المركز الحادي عشر وقبل الاخير في المجموعة الاولي برصيد ٥ نقاط حيث خاض الفريق ٩ مباريات ، فاز في لقاء وحيد، وتعادل في مبارتين وخسر ستة مباريات، وأحرز ٧ أهداف واهتزت شباكه بـ ١٧ هدف.