رياضة | الكلاسيكو الإسباني يُنهي علاقة ريال مدريد بمونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكلاسيكو الإسباني يُنهي علاقة ريال مدريد بمونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني ، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "آس الإسبانية" أنه من المقرر أن مباراة الكلاسيكو الإسباني، ستكون الأخيرة للميرنجي، وهو حاملًا لشعار بطل كأس العالم للأندية، على أن يتخلى عنه فور انتهاء المباراة مباشرةً.

وتابعت الصحيفة، أنه فور تخلي ريال مدريد الإسباني عن شعار كأس العالم للأندية، سيكون صاحب السجل التاريخي، كونه الفريق الوحيد بالعالم، الذي خاض 176 مباراة متتالية بشعار بطل العالم منذ تأسيس البطولة.

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واختتمت الصحيفة، أن كأس العالم للأندية سينتظر بطلًا جديدًا هذا العام، بعد غياب ريال مدريد الإسباني، حيث بات من المقرر أن يخوض فلامينجو البرازيلي، المباراة النهائية بعدما تخطى الهلال السعودي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة نصف نهائي البطولة.

ويستعد فلامينجو البرازيلي، لخوض المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم في نصف النهائي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان ريال مدريد الإسباني، شارك في نهائيات كأس العالم للأندية وحمل لقبها ثلاث مرات متتالية، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مواسم 2016 و 2017 و2018.

وينتظر عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم لمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وريال مدريد، بكلاسيكو الأرض والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.