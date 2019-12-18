رياضة | رد غريب من أحمد بلال على تسجيل مصطفى محمد في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غريب من أحمد بلال على تسجيل مصطفى محمد في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أحمد بلال على مما يقدمه مصطفى محمد لاعب الزمالك، موضحاً انه أنه لم يقصد التقليل منه.

وأكد أحمد بلال عبر قناة أم "بي سي مصر"، أنه أغلق هاتفه بعد نهاية مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري، مؤكدًا أن ما قدمه اللاعب جاء بسبب ما وصفه بـ"التحدي".

وتابع مهاجم الأهلي السابق: " الاحترام الأهم من بطولة الزائفة، كنت أتحدث عن أن مصطفى محمد يعاني من ضغوط كثيرة ، ولكن البعض أخذ حديثي على محمل آخر ".

وأضاف: "لا يجوز أن يقوم أي لاعب بالتقليل مني، بل على الجميع احترام وجهة نظري، لم أجرح مصطفى محمد إطلاقًا وأتحدى أن يخرج أي مقطع لي يقلل من إمكانيات اللاعب أو أنني أتحدث عن سوء مستواه".

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وأوضح: "تعرضت للسب بعد المباراة بسبب وصول حديثي للجماهير بشكل خاطيء، مصطفى محمد مميز للغاية وقلت من قبل أنه سيكون مهاجم مصر الأول خلال الأعوام العشرة المقبلة".

وأردف: "مبروك الهدفين السابقين لمصطفى محمد، التحدي الذي قمت به له تسبب فيهما، اللاعب كان يتعرض لضغوط قوية في ست مباريات قبل التسجيل، ولذلك طالبته بالابتعاد عنها".

وأستطرد: "أشكر رئيس الزمالك الذي أسكت الجماهير التي كانت تهتف ضدي، وكذلك أشكر جماهير الأهلي التي وقفت إلى جانبي في الحملة الشرسة التي تعرضت لها".

وانهى بلال حديثه: "كلامي عن الرهان بعدم التسجيل كان مجرد هزار ، مصطفى محمد يلعب لنادي كبير كالزمالك ولذلك فهو بحاجة للكثير من العمل، اضطررت لغلق هاتبقي بعد مواجهة الزمالك وبيراميدز بسبب فهم بعض الجماهير لحديثي على محمل آخر".