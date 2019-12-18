جوائز جلوب سوكر.. يورحن كلوب ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر السنوية عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم لعام 2019.



وتُقام حفل تسليم الجوائز في دولة الآمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم 29 ديسمبر الجاري.

ويتم توزيع الجوائز لـ:

أفضل لاعب في العالم.

أفضل لاعبة في العالم.

أفضل مدرب – فئة الرجال.

Advertisements

أفضل مدرب – فئة السيدات.

أفضل مدير رياضي.

أفضل وكيل للاعبين.

أفضل لاعب صاعد.

وكشف الحساب الرسمي للجائزة، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل تلك الجائزة وهم، يورجن كلوب مدرب ليفربول، فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، وإريك تين هاج مدرب أياكس.

وتوج ديديه ديشامب بهذه الجائزة في عام 2018، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا.