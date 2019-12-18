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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريال مدريد يصل برشلونة إستعداداً للكلاسيكو المنتظر والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة كلاسيكو الأرض والتي تجمع ببن فريقي برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة، من الدوري الإسباني الممتاز.
وتقام المباراة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.
ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الأنفراد بصدارة جدول الترتيب.
حيث وصل فريق ريال مدريد إلى مدينة برشلونة من أجل خوض مباراة الكلاسيكو، وسط تشديدات أمنية كبيرة، خوفًا من أي مظاهرات أو احتجاجات سياسية تهدد إقامة المباراة.
وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن بعثة الفريق ستتواجد في فندق "صوفيا"، قبل موعد انطلاق المباراة بساعتين للتحرك إلى الملعب، وتم تأمين الفندق والملعب بعدد وافر من أفراد الشرطة لضمان سلامة اللاعبين.
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