الامارات | مدرب شباب الأهلي لـ"أحمد خليل": الجمهور كان يسب زوجتي وأبنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي لـ"أحمد خليل": الجمهور كان يسب زوجتي وأبنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن الأزمة التي حدثت في مباراة "فرسان دبي" أمام الوصل بالنسبة إلى اللاعب أحمد خليل، انتهت، لافتاً إلى أن "الغزال الأسمر" لاعب ذكي قادر على تجاوز هذه الأزمة.

وقال في مؤتمر صحافي، إنه بالنسبة إلى موضوع الجمهور وأحمد خليل، كان موقف للحظة بسيطة، وذلك يحدث في كرة القدم، ولا يجب أن نتوقف عندها كثيراً، ويجب بذل الطاقة والجهد من الجميع لمصلحة الفريق، وألا نهدر جهدنا في أشياء أخرى".

وأضاف: "تعرضت كثيراً للهجوم والسب كلاعب ومدرب أمام زوجتي وأبنائي، والجمهور كانوا يقومون بسب زوجتي، وكن الانسان يجب أن يكون قوي، وقادر على تحمل المسؤولية، وذلك يحدث في أميركا الجنوبية والأرجنتين بشكل دائم، ونحن متعودين على ذلك الأمر، بينما كان الأمر غريباً في دوري الخليج العربي".

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وتابع: "أنا سعيد بوجود أحمد خليل، ويجب أن يبذل الطاقة ولا يلتفت لما يحدث في المدرجات، لأن المنافس سيستغل ذلك الأمر، وأرى أن خليل لاعب ذكي، وقادر على تجاوز ذلك الأمر، ولا يجب أن يرد على الجمهور، وأن يكون لديه صبر ويتحمل الانتقادات، إذ على سبيل المثال اللاعب محمد مرزوق تصرف بشكل جيد بشأن الهجوم الذي تعرض له، وكان كل تركيزه في المباراة".

أما بالنسبة إلى قيام أحمد خليل بدفع مدير الفريق خالد الكعبي، قال: "أنا عرفت عقب المباراة أن ذلك حدث، إذ كان الأمر خارج عن إرادة أحمد خليل، ولم يكن يقصد ذلك، وفي الوقت نفسه الكعبي شخصية إيجابية، ولا يوجد أي مشكلة حدثت عقب المباراة بهذا الشأن".

وعن ترشيحه لتولي تدريب المنتخب الوطني، قال: "أنا متعاقد مع شباب الأهلي، سعيد بوجودي هنا، وتركيزي فقط مع الفريق، وأتمنى أن أحقق الفوز بالبطولات".

وتحدث عن مباراة شباب الأهلي وخورفكان غداً في الدوري، وقال: "نخوض مباراة جديدة، والأن يهمنا أن نكون أكثر تركيزاً أمام خورفكان، الذي لديه مجموعة جيدة من اللاعبين، ولا يستحق المركز الذي يحتله في لائحة الترتيب، خصوصاً أنه يقدم مباريات قوية، ويستحق مركز أفضل من المرتبة الأخيرة".